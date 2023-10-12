عضو بـ«الشيوخ»: المفاجأة في عملية «طوفان الأقصى» أربكت إسرائيل

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب، إنّ الأزمة بين فلسطين وإسرائيل الآن تختلف عما كانت به في عام 1948 بعدة نقاط، منها الإنزال الجوي وامتلاك المقاومة لرهائن من جنسيات مختلفة، فضلا عن انتقال أرض المعركة إلى الجانب الآخر لأول مرة، إذ اعتدنا دائمًا حدوث مناوشات بسبب بدء الجانب الإسرائيلي بالقصف، ومن ثم الرد عليها من قبل الفصائل الفلسطينية.

تعقيد وخطورة الأزمة حاليا

وأضاف «القط»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» من تقديم هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أنّ اختلاف أوضاع الأزمة بين فلسطين وإسرائيل سالفة الذكر تُعقد المشهد للغاية، مشيرًا إلى أنّ الاعتماد على عنصر المفاجأة واختيار يوم الغفران لبدء عملية «طوفان الأقصى» سببا ارتباكا كبيرا للغاية للجانب الإسرائيلي.

مفاوضات لعمل ممرات آمنة

وتابع: «من الطبيعي قيام إسرائيل بغزو كاسح للجانب الفلسطيني، أخطر مما نشهده حاليا بعد إعادة ترتيب الصفوف مرة أخرى واستيعاب إسرائيل للمشهد، لكن ما يمنعها من القيام بذلك أمرين هما وجود الرهائن من دول مختلفة «11 دولة» وليس إسرائيل فقط، مفاوضات الدول الكبرى التي تسعى لعمل ممرات آمنة للرهائن من أجل ضمان سلامتهم».