أحمد الطاهري للمصريين: علموا أولادكم أن إسرائيل دولة احتلال

وجَّه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رسالة إلى مشاهدي برنامجه «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، قبل انتهاء حلقة الأمس، قائلا: علموا أولادكم أن إسرائيل دولة احتلال.

الطاهري: مصر الشقيقة الكبرى للعرب

وقال «الطاهري»: «علموا أولادكم أن إسرائيل دولة احتلال وأن الحق فلسطيني وأن الله ينحاز إلى الحق، علموا أولادكم أنهم أبناء وطن عظيم وأن مصر كانت وما زالت وستظل هي السند والشقيقة الكبرى لكل العرب».

سيناء رويت بدماء المصريين

وأضاف الإعلامي والكاتب الصحفي: «علموا أولادكم أن سيناء رويت بدماء المصريين وما زالت أرضها خصبة وطاهرة بدماء 3 آلاف شهيد راحوا حتى نعيش.. وسيناء يا بتاعة المصريين يا نموت كلنا، انتهت حلقتنا ونراكم الأسبوع المقبل وإن شاء الله تنتهي الحرب، ونسأل الله اللطف بأهلنا».