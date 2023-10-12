«القاهرة الإخبارية»: فتح الملاجئ بإسرائيل خوفا من انفجار أوضاع جنوب لبنان

استعرضت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، قائلة إنَّ استمرار القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي جعل غزة بأكملها مكانا غير آمن، بينما ما زالت المقاومة الفلسطينية ترد على القصف برشقات صاروخية طالت صباح اليوم تل أبيب نفسها.

«أبو شمسية»: خوف قوات الاحتلال يدفعهم لفتح الملاجئ

وأضافت «أبو شمسية» أن قوات الاحتلال قررت فتح الملاجئ في إسرائيل خوفا من انفجار الأوضاع في جنوب لبنان، وطالبت من السكان التوجه إلى الملاجئ، وأعلنت الحكومة أن التعليم سيكون عن بعد بدءا من الأحد المقبل، ما ينذر بطول أيام الحرب.

حكومة الطوارئ الإسرائيلية دورها يقتصر على إدارة الحرب

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ حكومة الطوارئ الإسرائيلية لن تتدخل في سياسة الدولة وسيتوقف دورها عند إدارة الحرب على غزة فقط، في الوقت نفسه بدأت إسرائيل تتلقى المساعدات الأمريكية، بل ومن المنتظر وصول توني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية غدا لإسرائيل لتأكيد دعم بلاده لها.

واستطردت، أنَّ الحكومة الإسرائيلية تحاول إجبار المقاومة على إيقاف الحرب والتنازل والتفاوض، لكن لسان حال الشعب الفلسطيني وتحديداً بقطاع غزة، يقول كلنا فداء للمسجد الأقصى وللمقاومة، وذلك رغم الحالة الصعبة للقطاع بسبب الحصار منذ 2007، ومنذ الحرب والمعابر مغلقة، فالحالة الإنسانية في تردٍ.