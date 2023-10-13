«الإسكان»: طرح شقق وحدات ذات طابع ساحلي الأحد المقبل

كشفت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية في مشروعات جنة، وسكن مصر، وإسكان متميز ذات طابع ساحلي، يوم الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر 2023، بأنظمة سداد ميسرة.

عدد الوحدات السكنية المطروحة

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل طرح وحدات الشقق المذكورة سلفا، وهي:

- طرح 144 وحدة في مدينة رشيد الجديدة.

- طرح 288 وحدة في المنصورة الجديدة.

- طرح 192 وحدة في مدينة ناصر بغرب أسيوط.

- طرح 144 وحدة في غرب قنا.

- طرح 148 وحدة في مدينة ملوي الجديدة.

موعد طرح كراسات الشروط

ولفتت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب بيانها، أنها ستطرح كراسات الشروط المنوطة بمعرفة بالمساحات والأسعار يوم الأحد القادم، في كل مقر من مقرات أجهزة المدن المختصة بالطرح، وأيضا عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكتروني>

الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

ويذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيية الجديدة، أعلنت عن طرق الاستعلام عن شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14، وهي:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري من هنــــــــا.

2- الضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

4- إدخال البيانات المطلوبة من المتقدم التي تتعلق بالتسجيل على صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر.

5- الضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14.