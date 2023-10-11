حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية في المنصورة

شنت رئاسة شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية، ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم.

إزالة الإعلانات العشوائية بالمنصورة

وأسفرت الحملة التي قامت بها رئاسة شرق مدينة المنصورة، عن إزالة 12 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقها دون عمل أي ترخيص من قبل الجهات المعنية في نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية.

وشارك في الحملة قسم الإعلانات برئاسة شرق المدينة وقسم الكهرباء والإنارة العامة ومدير الإعلانات، بمعاونة الورشة الصناعية وقسم الإنارة العامة التي أزالت الإعلانات العشوائية المعلقة غير المرخصة والمخالفة، كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة، في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان إن هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين في شرق المدينة ونواحيها، وسيتم شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور لرصد كافةالمخالفات حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة ومتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق رضاء المواطنين.