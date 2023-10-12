«الإسكان» تكشف تفاصيل شقق «سكن كل المصريين» في القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز تنمية القاهرة الجديدة برئاسة المهندس عبد الرءوف الغيطي، يواصل تنفيذ مشروع مبادرة «سكن كل المصريين»، في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل مشروع سكن كل المصريين بالتجمع الثالث

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، في بيان له، أن تفاصيل مشروع مبادرة «سكن كل المصريين» بالتجمع الثالث تتمثل في التالي ذكره:

- المشروع يتضمن 5328 وحدة سكنية.

- مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 90 إلى 120 مترا مربعا.

- الوحدات السكنية ستكون كاملة المرافق والتشطيب.

- نسبة التنفيذ في المشروع تجاوزت 75% في الوقت الحالي.

هل طرحت شقق سكن كل المصريين في التجمع الثالث؟

ونوه رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، بأنّ الوحدات السكنية الجديدة التي تأتي ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، لم يتم طرحها للحجز حتى الآن، مؤكدا أنّه في القريب العاجل ستكون متوفرة للطرح.

شروط الحصول على الوحدة السكنية

- ألا يكون المتقدم سبقت له الاستفادة من طروحات الإسكان سابقا.

- ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 50 سنة.

- ألا يزيد دخل الفرد على 4500 جنيه في حالة كونه أعزب.

- ألا يزيد دخل الأسرة على 8000 آلاف جنيه للزوج والزوجة معا.