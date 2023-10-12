استمرار توافد أهالي الدقهلية لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهد المكتب العقاري توافد عدد كبير من المواطنين في منطقة المجزر بمدينة المنصورة لتحرير توكيلات تؤيد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة فترة جديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، كما أعلن حزب مستقبل وطن بالدقهلية عن تنظيم اجتماع طارئ اليوم الخميس ظهرا لدعم السيسي.

مصر شهدت طفرة وتطورات ونهضة عظيمة في عهد السيسي

قال أحمد شوقي، موظف في أحد البنوك بالدقهلية، إن مصر شهدت طفرة وتطورات ونهضة عظيمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس سهلا أن يعم الأمان والأمن أرجاء البلاد في عهده وهذه من أعظم إنجازاته حتى يشعر الجميع بهذه النعمة والمجهود في ظل انهيار العديد من الدول المجاورة، لكن في مصر يُمكن التجول في الشوارع في أي وقت وأي ساعة على عكس البلاد الأخرى، وهناك ساعات معينة لا تستطيع النزول فيها لعدم وجود الأمان السيسي استلم مصر وهي تعاني الفوضى والعشوائية حتى أصبحت جمهورية جديدة.

متابعة مستمرة من قبل وزارة الصحة بإشراف السيسي

وتابع راضي السيد، موظف في أحد المستشفيات بالدقهلية، أن المستشفيات كان وضعها سيئاً قبل عهد الرئيس السيسي، وقوائم الانتظار كانت كثيرة جدا، ولم يكن هناك علاج مجانا، أو على نفقة الدولة وفي عهد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كل ذلك تغير بنسبة 100%.

وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة الصحة بإشراف الرئيس السيسي بنفسه مثل مبادرة 100 مليون صحة، وفي الحقيقة كل المواطنين استفادوا من هذه المبادرة التاريخية، قام بعمل مستشفيات التأمين التي بنيت وأعدت على أعلى مستوى وإجراءات صارمة للحفاظ عليها، وتلبية احتياجات المواطنين والسماع لشكواهم أصبح هناك استجابة سريعة في حال هناك نقص في أدوية ما أو جهاز طبي مصر تغيرت للأفضل بفضل الله أولا ثم السيسي.