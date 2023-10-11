الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من اتحاد الناشرين المصريين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من اتحاد الناشرين المصريين.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمستشار القانوني للحملة، الذي رحب بالحضور مقدماً لهم التحية والتقدير على تشريفهم بمقر الحملة، والثناء على دور الاتحاد في توعية المواطنين بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكداً أن الحملة تدعو الجميع للالتزام بالضوابط القانونية إذ أن الحملة تطبق خلال عملها نصوص وروح القانون وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيمياً.

ومن جانبه، أكد وفد اتحاد الناشرين المصريين، خلال اللقاء، أن مهمتهم الأساسية هي بناء الوعي لدى كل فئات الشعب، إضافة إلى أنهم يقومون بعمل إصدارات متنوعة تتناول رؤية الدولة المصرية لتعزيز الهوية والوطنية، وأنهم حريصون على عمل كتيب يضم إنجازات الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، وبصدد تنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية للجماهير.