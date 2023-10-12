محافظ أسيوط: نسعى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة قريبا

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعه الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس محمد ماهر رئيس قطاع بدار الهندسة، والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات المعنية.

مشروعات المرحلة الأولى

حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع، مشروعات المرحلة الأولى التي جرى الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية حيث جرى تسليم عددا من المجمعات الخدمية، وجاري الانتهاء وتسليم مشروعات أخرى بالقطاعات المختلفة موجهًا بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي جرى الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.

معدلات سريعة

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كل الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي والمجمعات الخدمية والزراعية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى.

جولات ميدانية

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسؤولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسؤولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسؤولي حياة كريمة لافتًا إلى اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

مشروعات حياة كريمة

كما استعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي تستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه تقريبا مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة.