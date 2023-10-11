افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لأمراض الباطنة والكلى في جامعة أسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى بجامعة أسيوط، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأقصر، ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، ومديرية الصحة بمحافظة أسيوط، ونقابة الأطباء.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة كل ماهو جديد في مجال أمراض الباطنة والكلى، ومايلوح في المستقبل في مجال زراعة الكلى والغسيل الكلوى، ومناقشة أخلاقيات المهنة، ومناقشة عدد من الموضوعات الطبية الحديثة، ويشهد المؤتمر ورش عمل عن زراعة الكلى، والتغذية لمرضى الحالات الحرجة، إلى جانب الأنسولين وعلاج المرضى السكري.

خدمة مرضى الصعيد

وذكر الدكتور حسن عبد اللطيف، أن كلية الطب بجامعة أسيوط كلية عظيمة، فهي الكلية الأم التي ولد من رحمها جميع كليات الطب بصعيد مصر، موضحاً أن أساتذة جامعة أسيوط النواة الأساسية لجامعة الوادي الجديد.

وأشار الدكتور سمير كمال، أستاذ أمراض الباطنة والكلى ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يستمر على مدار عشرة أيام، يتخللها عدة محاضرة منها؛ أخلاقيات المهنة، ومناقشة الطب الدفاعي، ودور نقابة الأطباء في حماية الطبيب، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الطبية الحديثة، كما يشهد المؤتمر ثلاث ورش عمل عن زراعة الكلى، والتغذية لمرضى الحالات الحرجة، إلى جانب الأنسولين وعلاج المرضى السكري.

تكريم عدد من الأساتذة

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بتكريم عدد من الأساتذة لجهودهم المتميزة في تطوير القسم، وهم الدكتور ماهر عبدالجابر واضع حجر أساس علم الكلى بجامعة أسيوط ووحده الكلى الصناعية، والدكتور بدري أبو النور أستاذ أمراض الروماتيزمية وأمراض الباطنة، والدكتور مصطفى عشماوي أستاذ القلب وأمراض الباطنة، والدكتور عادل حسن أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع، والدكتور محمد عباس صبح، والدكتورة لبنى كرم التوني، والدكتور محمد حسام، والدكتور أشرف الشاذلي، والدكتور محمود عشري، والدكتورة فاطمة أبو بكر، والدكتورة حنان محمود، والدكتورة نبيلة فائق.