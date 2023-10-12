محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي وأعمال التطوير بالمبنى الملحق لها للوقوف على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى المبرة، وبعض الأطباء والعاملين بالمستشفى.

متابعة سير العمل

وبدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والمعمل والفحص والإصابات وحالات الطوارئ واستقبال الأطفال وCPR للوقوف على سير العمل، ومدى تقديم الخدمات واستمع للمرضى ومرافقيهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمستشفى المبرة وقطاع التأمين الصحي بكل فئاتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة بشكل لائق.

تطوير المبني الملحق

كما تفقد المحافظ مشروع تطوير ودعم مستشفى المبرة التطوير بالمبنى الملحق به، حيث يشمل المرحلة الخامسة منه المبنى «د» الذي يضيف 80 سريرا للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سريرا بينهم 17 سرير استقبال، و120 سريرا للأقسام الداخلية، و18 سريرا عناية مركزة، و14 سريرا للحضانات، و10 أسرة لغرف العمليات، و17 سريرا للغسيل الكلوي، و27 سريرا للعلاج الكيماوي، للوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع وما وصل إليه مراحل التنفيذ به، موجهاً بضرورة دفع وتيرة العمل بالمستشفى والمبنى الملحق له لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التنفيذ، وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

جولات ميدانية

وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية سواء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته أو التقارير الدورية للقطاع الصحي بالكامل بكل ربوع المحافظة، لافتاً إلى تقديمه كل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي وتوفير أماكن لائقة للمواطنين تقدم خدمة مميزة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى الطرق الممكنة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، وهو ما يظهر جلياً في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيل وإنشاء وتطوير بالمستشفيات العامة والمركزية والنموذجية خلال الآونة الأخيرة.