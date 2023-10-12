عميد «ألسن بني سويف»: الرواية العربية تطورت بفضل أعمال نجيب محفوظ

هنأ الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، الشعب العربي بانتصار أكتوبر واليوم العالمي للرواية العربية، مشددًا على أن الإبداع المصري يمتلك ريادة حتى هذه اللحظة.

من العرب لمصر: شكرا على «نوبل»

وأضاف الجيار، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «هذا اليوم يؤصل ويقول لمصر شكرا لأن مبدعيكِ وصلوا للعالمية، فقد اتكأ العالم العربي كله على الرواية المصرية، خاصة روايات نجيب محفوظ كأساس».

كل الروايات العربية تطورت من خلال الرواية المصرية

وتابع أستاذ النقد والأدب المقارن وعميد كلية الألسن بجامعة بني سويف: «كل الروايات العربية تطورت من خلال الرواية المصرية وبخاصة كتابات نجيب محفوظ، وحتى هذه اللحظة هو الأكثر مبيعا على مستوى العالم العربي، فهو عماد الكتابة الروائية بالعالم العربي، وحتى هذه اللحظة يرى فيه الجميع رؤى جديدة بالكتابة على مستوى الدراسة، فلم يكن كاتبا عاديا، بل كان كاتبا استثنائيا في تاريخ الرواية العالمية، فقد أصّل التاريخ الفرعوني ثم انتقل إلى الواقعية في الكتابة وتيار الوعي والفانتازيا والعجائبية، واستطاع أن ينقل الهوية المصرية والشخصية المصرية وعبق التاريخ المصري عبر هذه الأنماط، ولكن من خلال بنية روائية مطورة قابلة للتجريب».