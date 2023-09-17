أكاديمية الفنون تناقش أول رسالة ماجستير عن صورة الطفل في أدب نجيب محفوظ

ناقشت أكاديمية الفنون بالمعهد العالي لفنون الطفل قسم الإنتاج الإبداعي تخصص التأليف والكتابة الإبداعية، أول رسالة ماجستير في معهد فنون الطفل عن صورة الطفل في أدب وسينما نجيب محفوظ، للباحث محمد رشاد، وحصل الباحث على درجة ممتاز مع توصية بطباعة الرسالة على نفقة الأكاديمية وتبادلها بين الجهات المناظرة.

وناقش الرسالة الدكتورة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية مشرفًا ومقررًا، والدكتور وليد سيف، والدكتورة إلهام حمدان، سمية مظلوم.

الطفل في أدب نجيب محفوظ وأفلامه

واختيرت عينة من النصوص الروائية لنجيب محفوظ والتي قدمت على شاشة السينما، وهي رواية «بين القصرين»، وفيلم «بين القصرين» للمخرج حسن الإمام، ورواية «قلب الليل» والفيلم «قلب الليل» للمخرج عاطف الطيب، رواية «السراب» وفليم «السراب» للمخرج أنور الشناوي.

كيف عبر نجيب محفوظ عن الطفل في أعماله؟

وجاءت النتائج:

- تتجلى صورة الطفل نجيب محفوظ في النماذج المطروحة للدراسة بشكل كبير، فكأن نجيب محفوظ أراد أن يكتب عن سيرته الذاتية بطريقة فنية فاختار الرواية لتكون هي السبيل لتحقيق ذلك فقد أظهرت الطفل نجيب وعلاقته بالسياسة والعائلة والدين، في شكله المتمرد الثائر المحب للجمال والمرأة

رسم محفوظ شخصية الطفل بشكل دقيق فيه تأسيس وبناء لشخصية البطل الرئيس، واهتم بكل تفاصيله النفسية والجسمانية والاجتماعية، فكان النص الروائي للسراب وقلب الليل أعمق وأشمل من النص السينمائي الذي اختصار الكثير من الأحداث في لقطات محددة لكنها مغبرة ودالة.

تقاطعت ذات محفوظ الحقيقية مع ذوات عدة انطوى عليها نصه الروائي، حمّلها بعضا من أفكاره وأزماته وخبراته ونثر ذاته، ظهرت ملاممحها على الشخصيات الفنية مكتسبة أقنعة يتخفى ورائها محفوظ الحقيق وكان أبرزها خصائصه وخصاله كطفل فاصطبغت بها شخوص رواياته تصل إلى حد حد التطابق.

- اللغة السينمائية استطاعت أن تكثف بإيجاز شديد صورة الطفل بكل تفاصيله التي جاءت في رواية «بين القصرين» من علاقات اجتماعية وسياسية ووطنية ودينية في شكل موجز مستخدمة أبجديات الصورة التي ظهرت في حركة الطاميرا وحجم اللقطات وتعابير الشخصيات.

- استطاعت الملابس أن تعبر عن شخصية الطفل في تلك الفترة الزمنية، فكانت ناجحة ومتوافقة مع شخصية الطفل موضوع البحث.

- القاموس اللغوي الذي استخدمه محفوظ استطاع أن يصور المجتمع المصري في حقبة زمنية بعينها.