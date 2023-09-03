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تفاصيل سيناريو فيلم نجيب محفوظ عن صلاح الدين.. قصة حب لم تر النور

كتب:

محمد عزالدين
12:49 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

كشف الكاتب الصحفي أحمد منصور، نائب رئيس قسم الثقافة باليوم السابع، عن تفاصيل انفراده بنشر سيناريو كتبه نجيب محفوظ بخط يديه عن الناصر صلاح الدين «الرومانسي»، قائلا إنه تواصل مع ابنته «أم كلثوم» لمعرفة سبب عدم ظهور الفيلم للنور.

وأضاف «منصور»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن ابنته لم يكن لديها أي علم عن سبب عدم ظهور الفيلم للنور، فقرر أن يبحث بنفسه عن المعلومات وقراءة السيناريو بدقة لمعرفة التفاصيل، ووجد أن السيناريو مختلف شكلا وموضوعا عن الفيلم الذي شارك فيه الفنان أحمد مظهر.

وأشار إلى أن فيلم صلاح الدين الذي عرض في السينما كان يسلط الضوء على الأوضاع العسكرية فقط، بينما سيناريو نجيب محفوظ يسلط الضوء على الناحية الاجتماعية في حياة صلاح الدين العسكرية، ولكن تتخلله قصة حب.

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