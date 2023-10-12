سامح شكري: يجب تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة العمل لتجاوز حالة عدم الاستقرار والتصدي للأفكار المتطرفة ووسائل التمويل والدعم التي تتلقاه المنظمات الإهاربية، لافتا إلى أهمية تبني منظور شامل لمكافحة الإرهاب.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ليتوانيا: «الهجرة غير الشرعية محل اهتمام، وشرحت ما تتطلع به مصر من مسؤولية في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين على الأراضي المصرية وما نوفره من دعم لهم».

وتابع: «يجب العمل على تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، لدعم قدرات الدولة المصرية لاستمرار تقديم الدعم الذي يصب في مصلحة الدول الأوروبية».