أمين «اقتصادية حماة الوطن»: مصر تضع فلسطين وقضيتها في القلب

قال المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن مصر تضع فلسطين وقضيتها في القلب، وتوجهها معروف للقاصي والداني، إذ تسعى لمنح حقوقها الكاملة بالتواصل والحوار والمفاوضات.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر تؤكد دائما وعلى كل الأصعدة دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية وهذا من الثوابت لدى مصر الذي لا تتواني عنه والمطالبة به.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في التوصل إلى حل سلمي، ووقف العنف الدائر هناك، مشيدا بجهود الرئيس السيسي الدولية والعالمية لحل الأزمة الفلسطينية.

استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية

ونوه بأن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية من أغذية أو مواد طبية، وتستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وكذلك توفير المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء الفلسطينين لمساعدتهم في محنتهم وهذا هو موقف مصر الملعن والمعروف للعالم كله.

وقف التصعيد والحفاظ على أرواح الأبرياء

وأوضح أنه منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى بدأت الاتصالات المصرية على كل المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة، من أجل وقف التصعيد وللحفاظ على أرواح الأبرياء.

وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى الموقف المصري الذي يهدف للعودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين، حرصا على تحقيق الاستقرار في المنطقة وعدم الانحياز لإسرائيل وتبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات والاستنكار على الفلسطينين الدفاع عن أنفسهم.