«حماة الوطن»: طرد الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوض.. ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي

ندد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بمحاولات طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره، مؤكدا أن الأمر مرفوض وكل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه فاشلة، ولا يمكن أن يكون هناك تهاون فيها، وأمن مصر القومي تحت أي ظرف من الظروف.

الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن القضية الفلسطينية، قضية العرب بأكملهم، ومصر لم ولن تتوان لحظة في الدفاع عنها، مؤكدا أنها من العقائد الراسخة للسياسة المصرية على مدار العقود السابقة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته لرؤساء التحرير والإعلاميين، على هامش احتفال مصر بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.

وأشار «نصير» إلى أن مصر تؤكد دائما في المحافل كافة، سواء الدولية أو الإقليمية، دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر أمين الحزب، الانتهاكات الواسعة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، من حصار لقطاع غزة، وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني، مستنكرا موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي به تجاهل واضح لحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضه.

التصدي للعدوان الإسرائيلي

وطالب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفوري، والعمل على إيقاف الهجمات البربرية ضد المواطنين العزل بقطاع غزة، مؤكدا أن التصعيد الحالي خطيرا، وتداعياته قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها وتؤثر علي السلم والأمن الدوليين.