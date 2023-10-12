أحزاب: الرئيس السيسي أنقذ مصر من سيناريو الصراع والفوضى في منطقة مشتعلة بالأزمات

شهدت مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014، تهديداً وجودياً للدولة المصرية، في ظل محيط إقليمي ملتهب كاد أن يتسبب في انزلاق الدولة في سيناريو الفوضى والإرهاب، إلا أن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت العبور والنجاة بمصر من مخططات التقسيم والحرب الأهلية التي عصفت بالدول المجاورة التي ظهرت بعد عام 2011 في العديد من الدول.

تدخلات في شؤون الدول العربي

وتدخلت العديد من القوى الإقليمية والدولية في شئون هذه الدول مما عمق من الأزمات وأدى إلى إطالة أمدها، فجميع الدول المتدخلة في شئون الوطن العربي؛ كانت ومازالت تهدف إلى تحقيق مصالحها القومية والاقتصادية، وأدى الصراع على النفوذ في استغلال ثروات هذه الدول إلى استمرار هذه المعاناة لأكثر من عقد من الزمن، مع غياب أي أفق للحل؛ بل وصل الحال إلى أن أبناء الدولة الواحدة يقاتلون بعضهم في حرب أهلية بلا نهاية.

تولي المهام في توقيت صعب

وبعد أن تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية لمدة عام قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، تسلم السيسي مقاليد حكم الدولة في وقت كانت الساحة الإقليمية والدولية تشهد من تطورات سريعة وخطيرة تستوجب يقظة القوات المسلحة المصرية والدبلوماسية المصرية والشرطة المصرية أيضًا.

أحزاب: الرئيس السيسي أجهض كل محاولات تمرير سيناريو الفوضى

ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق أحلام الشعب المصري وأنهى غربة سيناء عن الوادي، وجعل تنميتها قضية أمن قومي وطهر الوطن من الإرهاب الأسود، واستعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وحافظ على استقلالية قرارها الوطني وإرادتها الحرة، وأقام أعظم بنية تحتية في فترة زمنية وجيزة.

وثمن «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تأكيدات الرئيس السيسي أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدا على ثقته وثقة الشعب المصري المطلقة فى قدرة الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك.

ومن جانبه، قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي، هو الوحيد الذي أيده «التجمع» منذ تأسيسه حتى الآن، مؤكدا أن دواعي استمرار تأييد حزب التجمع له مازالت قائمة، انطلاقًا من أهمية استمرار السيسي للحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والذي يشكل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أحد أهم أدواتها.

وتابع «فؤاد» أن دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها وجيشها وشرطتها المدنية، يستلزم بقاء الرئيس لفترة رئاسية جديدة ، لإجهاض كل محاولات تمرير سيناريو الفوضى، وتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات.