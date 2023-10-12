حزب الجيل: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لتحقيقه أحلام الشعب

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق أحلام الشعب المصري وأنهى غربة سيناء عن الوادي، وجعل تنميتها قضية أمن قومي وطهر الوطن من الإرهاب الأسود، واستعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وحافظ على استقلالية قرارها الوطني وإرادتها الحرة، وأقام أعظم بنية تحتية في فترة زمنية وجيزة.

وأشار الشهابي خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد والذي عقدته أمانة محافظة السويس بحضور الأمين العام للحزب، ونواب رئيس الحزب وقيادات المكتب السياسي وأمين السويس، ولفيف من قيادات العمل السياسي والحزبي بمحافظة السويس.

الرئيس السيسي يهتم بالصناعة وتنميتها

وأضاف أن الرئيس السيسي اهتم بالصناعة وتنميتها وتعميقها وتطويرها، وجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدتها العريضة الصلبة التى تنتج مكونات الصناعة ومستلزمات الإنتاج؛ لتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية.