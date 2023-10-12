رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفل تخرج الكليات العسكرية

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

حزب الجيل: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لتحقيقه أحلام الشعب

كتب:

محمد أباظة
12:07 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
ناجي الشهابي

ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق أحلام الشعب المصري وأنهى غربة سيناء عن الوادي، وجعل تنميتها قضية أمن قومي وطهر الوطن من الإرهاب الأسود، واستعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وحافظ على استقلالية قرارها الوطني وإرادتها الحرة، وأقام أعظم بنية تحتية في فترة زمنية وجيزة.

وأشار الشهابي خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد والذي عقدته أمانة محافظة السويس بحضور الأمين العام للحزب، ونواب رئيس الحزب وقيادات المكتب السياسي وأمين السويس، ولفيف من قيادات العمل السياسي والحزبي بمحافظة السويس. 

الرئيس السيسي يهتم بالصناعة وتنميتها 

وأضاف أن الرئيس السيسي اهتم بالصناعة وتنميتها وتعميقها وتطويرها، وجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدتها العريضة الصلبة التى تنتج مكونات الصناعة ومستلزمات الإنتاج؛ لتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية.

 

اقرأ المزيد:

السيسي يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني حماية المدنيين في فلسطين

استمرار توافد أهالي الدقهلية لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث التطورات في غزة

«مستقبل وطن» بالدقهلية يعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.