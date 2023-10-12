شكري: زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة يجب أن تكون لتهدئة الوضع في غزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ترتبط بالتطور في قطاع غزة، متابعا: «نتصور بالضرورة أن يكون الهدف تخفيض التوتر، وهذا ما تسعى إليه الدول خاصة الدول التي تقع عليها مسؤولية في إطار عضويتها في مجلس الأمن».

وأضاف «شكري»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية ليتوانيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «دولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائمًا ساعية نحو احتواء الأزمات وتخفيض تصعيد وتيرة الصراع العسكري، واستعادة الاستقرار للمنطقة، وليس في تعزيز المزيد من الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبارات القانون الدولي الإنساني أو مبادئ حفاظ وحماية حقوق الإنسان».

وتابع: «نتوقع أن ما ستركز عليه جولة الوزير الأمريكي في المنطقة هو تخفيض حدة التوتر ووقف أي تجاوزات تتم على أرض الواقع».