سامح شكري: لا مبرر لاستهداف المدنيين وتعرضهم للقتل والتجويع في غزة

أعلن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الرفض الكامل والإدانة لأي نوع من الاستهداف للمدنيين تحت أي ظرف أو مبرر، موضحا أنه لا يوجد أي نوع من التبرير لاستهداف المدنيين وتعرضهم للقتل أو المحاصرة أو التجويع أو التهجير، وكل تلك الأمور لا تتسق مع مبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني أو مبادئ حفاظ وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير خارجية ليتوانيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من أي حقوق إنسان آخر، ويجب التعامل معها بنفس القدر دون ازدواجية، فهناك حدود لأي عمل عسكري يستهدف كيانات لكن دون أن يكون لمثل هذا القدر من التدمير الحادث والآثار على النساء والأطفال وكبار السن، فكل ذلك يجب أن يؤخذ في إطار ووضع سليم».

التطلع إلى احتواء تصعيد الأزمة

وتابع: «نتطلع أن تكون لزيارة الوزير الأمريكي للمنطقة أثر في احتواء تصعيد الأزمة والعمل على استعادة الاستقرار، فالمنطقة تعاني على مدى سنوات طويلة من عدم الاستقرار وتواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية ومخاطر متصلة بالإرهاب والفكر المتطرف وتداخلات خارجية في المنطقة وفقدان الآمل وانسداد الآفاق السياسي للشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من نصف قرن».

وأشار إلى أنه مازال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولي هو حل الدولتين غير محقق، ولا يمكن قول أنه حل كاف أو أن نكن داعمين لهذا الحل.