تسجيل الدخول

الوطن

طقس متقلب بشمال سيناء وتحذيرات من "أرصاد" مطار العريش

منذ 30 دقيقة
كتب: حسين ابراهيم
طقس متقلب بشمال سيناء وتحذيرات من "أرصاد" مطار العريش

شمال سيناء

تشهد مدن وقرى شمال سيناء طقس غير مستقر، ومتقلب أغلب الأوقات، إذ هبت رياح محملة بالأتربة منذ ساعات الفجر الأولى، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة.

وقال شهود عيان: "ترى 4 فصول العام في اليوم الواحد، بسبب التقلبات المناخية المفاجئة أوقات النهار والليل".

وأضافوا، أن الأجواء غير مستقرة ومتقلبة طوال الفترات، من باردة إلى مرتفعة الحرارة مع سقوط خفيف في الأمطار فترات الفجر يصاحبه هبوب رياح باردة.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد المناخية بمطار العريش من الطقس المتقلب، وهبوب الرياح المحملة بالأتربة على المناطق الصحراوية والساحلية.

وأكد المرصد، أن الجو المتقلب سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، تشهد خلاله المنطقة هبوب رياح، مع احتمالية سقوط أمطار على المناطق الساحلية للمحافظة، مع تكاثر الرمال على نهر الطرق السريعة بين العريش والقنطرة شرق.

أخبار متعلقة

محافظ شمال سيناء: إنهاء إجراءات سفر 1000 حالة مرضية من العريش

محافظ شمال سيناء: إنهاء إجراءات سفر 1000 حالة مرضية من العريش
وصول 12 طبيبا ضمن "بروتوكول العلاج بالمجان" لمستشفى العريش العام

وصول 12 طبيبا ضمن "بروتوكول العلاج بالمجان" لمستشفى العريش العام
رئيس جامعة العريش: عودة الدراسة قرار سيادي أمني.. وجار التشاور فيه

رئيس جامعة العريش: عودة الدراسة قرار سيادي أمني.. وجار التشاور فيه
اليوم.. قيادات جامعة العريش تجتمع مع الأمن لبحث عودة الدراسة

اليوم.. قيادات جامعة العريش تجتمع مع الأمن لبحث عودة الدراسة
وكيل "صحة شمال سيناء" يفتتح المكتبة العلمية الثقافية بمستشفى العريش

وكيل "صحة شمال سيناء" يفتتح المكتبة العلمية الثقافية بمستشفى العريش
أهالي العريش يعلقون على "الخبز مجانا": نرفض التسول.. و"التموين" تشيد بالمبادرة

أهالي العريش يعلقون على "الخبز مجانا": نرفض التسول.. و"التموين" تشيد بالمبادرة

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

حبس عاطل لمدة 15 يوما بتهمة الاتجار في المخدرات بإمبابة

حبس عاطل لمدة 15 يوما بتهمة الاتجار في المخدرات بإمبابة

القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في البدرشين

القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في البدرشين

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة في الحوامدية

القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة في الحوامدية

مرور الجيزة: ضبط 7894 مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة

مرور الجيزة: ضبط 7894 مخالفة مرورية في حملات بالمحافظة

عاجل| روسيا: أي تغيير بالاتفاق النووي الإيراني سيكون له عواقب سلبية

عاجل| روسيا: أي تغيير بالاتفاق النووي الإيراني سيكون له عواقب سلبية

اختيارات الوطن

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

الأكثر قراءة

عاجل