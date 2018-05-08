طقس متقلب بشمال سيناء وتحذيرات من "أرصاد" مطار العريش

تشهد مدن وقرى شمال سيناء طقس غير مستقر، ومتقلب أغلب الأوقات، إذ هبت رياح محملة بالأتربة منذ ساعات الفجر الأولى، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة.

وقال شهود عيان: "ترى 4 فصول العام في اليوم الواحد، بسبب التقلبات المناخية المفاجئة أوقات النهار والليل".

وأضافوا، أن الأجواء غير مستقرة ومتقلبة طوال الفترات، من باردة إلى مرتفعة الحرارة مع سقوط خفيف في الأمطار فترات الفجر يصاحبه هبوب رياح باردة.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد المناخية بمطار العريش من الطقس المتقلب، وهبوب الرياح المحملة بالأتربة على المناطق الصحراوية والساحلية.

وأكد المرصد، أن الجو المتقلب سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، تشهد خلاله المنطقة هبوب رياح، مع احتمالية سقوط أمطار على المناطق الساحلية للمحافظة، مع تكاثر الرمال على نهر الطرق السريعة بين العريش والقنطرة شرق.