محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للأوقاف

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة لاستعراض مجهودات المديرية في كافة المجالات والقطاعات الهندسية والدعوية للنهوض بالخطاب الديني، ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالمديرية.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد طلال، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة، وفيلم عن إنجازات محافظة كفر الشيخ، وقراءة جماعية لسورة الواقعة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي، ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيدًا بدور مديرية أوقاف كفر الشيخ في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات، وإقامة الشعائر الدينية، وتنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

المحافظ: الأئمة هم من يقودون التنوير والتعليم والنهج السليم

وأشار المحافظ، إلى دور الأئمة على مدار التاريخ في مصر، قائلاً: «الأئمة هم من يقودون التنوير والتعليم والنهج السليم، وآن الأوان لاستعادة هذا الدور بقوة أقوى، فلابد من إعادة العادات القويمة، وتوعية الشباب بالابتعاد عن العادات السيئة، والتعامل عن وسائل التواصل والسوشل ميديا بطريقة صحيحة، ومحاربة تعاطي المخدرات والعادات السيئة، وبث الروح الوطنية».

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ الشباب لم يرى ما تم من إنجازات وانتصارات أكتوبر، مستطرداً: «الأسرة تقوم بدورها والمدرسة تقوم بدورها، ولكن الأئمة لهم دور تنوري، إضافة لبيان ما تقوم به الدولة من إنجازات في كافة القطاعات وخاصةً التعليم والصحة والمرافق، ومبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس، غيرت الحياة به، فقد كان طارداً للشباب من خلال الهجرة الغير شرعية، وأصبح جاذباً، وهناك مجمعات حكومية والعديد من الخدمات، فكان المواطن يتجه للمحافظة أو للقاهرة، لتلقي الخدمات التي يرغبوها، ولكن الآن أصبح من قريته ومن خلال المجمعات الحكومية يتلقى كل الخدمات التي يرغبها، ورأينا إنجازات الدولة في كل المحافظات المصرية، وإنجازات الدولة بكفر الشيخ، وهذه المنشآت الكبرى، وتطوير الدولة ونقل الحياة لأعماق الريف، لابد من شرحها للشباب، لأنهم كما نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ الشباب هو من نسلمهم الراية، فالأوقاف والأزهر هم منارة التغيير».

وكيل وزارة الأوقاف: الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها

وذكر الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ الإنجازات التي شيدتها الدولة تتحدث عن نفسها، وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادات حكيمة ترعى هذا الوطن، وتقديم مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكة الطرق، مشيراً إلى أنّه لابد أنّ يتحدث الأئمة عن تلك الإنجازات، لأنهم يملكون الحكمة وفصل الخطاب.