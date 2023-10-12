إنجازات 10 سنوات.. محافظ كفر الشيخ: تأهيل ترع وتطهير مصارف بـ 4 مليارات جنيه

شهد قطاع الري بمحافظة كفر الشيخ أعمال تأهيل ترع وتطهيرها وإحلال وصيانة منشآت الري وصيانة وتطهير مجرى النيل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة 4 مليارات جنيه، خلال 10 سنوات ماضية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

تأهيل وتطهير ترع كفر الشيخ بتكلفة 4 مليارات جنيه

وأوضحت محافظة كفر الشيخ، في بيان صحفي، أن ما جرى من تأهيل ترع وتطهيره ترع بإدارة ري غرب وشرق كفر الشيخ بتكلفة 848 مليون جنيه، حيث جرى إنشاء وإحلال وصيانة منشآت الري، وبإدارة صرف غرب وشرق تمت صيانة وتطهيرات المصارف وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الصرف الصحي المغطي بتكلفة 828 مليون جنيه.

حماية المناطق الساحلية المنخفضة ومصرف الغربية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، أنّ المحافظة شهدت أعمال صناعية وصيانة وتطهير مجرى النيل كما يلي:

- تكلفة 25 مليون جنيه بقطاع حماية النيل شمال فرع رشيد

- وإنشاء محطات التطوير وتأهيل الترع والمساقي الخصوصية بتكلفة 452 مليون جنيه، بقطاع تطوير الري وسط الدلتا

- أعمال تأهيل الترع وأعمال صناعية بتكلفة مليار جنيه.

- كما تم حماية المناطق الساحلية المنخفضة ومصرف الغربية الرئيسي «كتشنر» بتكلفة 482 مليون جنيه

- وإنشاء وإحلال وتجديد محطات وتوريد قطع غيار بتكلفة 503 ملايين جنيه.