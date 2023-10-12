«بيطري كفر الشيخ»: زيادة أعداد رؤوس الماشية خلال الـ5 سنوات الماضية

نظمت مديرية الطب البيطري، في كفر الشيخ، ندوة وورشة عمل لرفع كفاءة الأطباء عن أهمية التلقيح الاصطناعي، لزيادة أعداد الثروة الحيوانية وضمان إنتاجية سلالات من الماشية ذات كفاءة عالية من اللحوم، والألبان، حاضر في الندوة الدكتور عبدالمنعم منتصر، رئيس قسم التوليد والتناسليات والتلقيح الاصطناعي، بكلية الطب البيطري، بجامعة المنصورة.

الحفاظ علي الأم والصغير

وأضاف الدكتور «منتصر»، خلال الندوة أن أهمية التلقيح الاصطناعي، التي تتمثل في إنتاج سلالات من صغار الماشية ذات كفاءة عالية من حيث الوزن، علاوة على أن التلقيح أمن ويحافظ على حياة الأم من الأبقار والجاموس، والصغير معا، وهو ما يجعل الثروة الحيوانية في تنامٍ مستمر بإعدادها والاستفادة من أشهر العام لإنتاج أكبر قدر من صغار الحيوانات بشكل علمي.

الثروة الحيوانية في كفر الشيخ

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، عبر بيان، أن الثروة الحيوانية في المحافظة في تنامٍ مستمر، التي بلغت أعدادها لنحو 212 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، وهو عدد يتزايد بشكل كبير خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، بما يوفر الكثير من اللحوم، والألبان، للمواطنين في كفر الشيخ، وفي شتى ربوع محافظات مصر.