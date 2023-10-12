«سند الخير» توفر السلع بأسعار مخفضة.. اعرف أماكن وجودها في المحافظات

ينسق فريق عمل مبادرة سند الخير، مع الجهات المختصة، لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدءًا من السبت المقبل، في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات من السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة.

وتوفر مبادرة سند الخير، العديد من السلع بأسعار مخفضة، حيث يتوافر بها 37 نوعا، بينها «لحوم، ودواجن، وأسماك، وبقوليات، وتمور، وأرز، ومكرونة، وزيوت، ومنتجات بقالة».

مبادرة سند الخير

وتوجد مبادرة سند الخير في 16 محافظة، بينها «المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية - الإسماعيلية - السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف – الغربية - شمال سيناء».

كما يوجد 100 سيارة موزعة من مبادرة سند الخير، لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا في محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية والجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لمحافظتي أسيوط والبحيرة.

وتهدف مبادرة سند الخير إلى توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 20% لـ25% في سياراتها المتنقلة والمنتشرة بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا».

انخفاض أسعار السلع

ومن المقرر تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25%، تشمل السلع السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز، كما سيتم تخفيض الدواجن المجمدة والبيض بنسبة 15%.