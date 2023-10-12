تخفيض أسعار السلع في معرض أبو المطامير بالبحيرة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم معرض أبو المطامير للسلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لجميع السلع الغذائية والمستلزمات والخضر والفاكهة والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار.

تعديل أسعار السلع الغذائية في معرض أبو المطامير

وعدلت نائب محافظ البحيرة أسعار عدد من السلع لتكون مناسبة للمواطنين وشددت على ضرورة وضع لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة وكذلك توافر جميع الإشتراطات الخاصة بحفظ السلع والمنتجات.

توجيهات باستمرار ضخ السلع الغذائية

ووجهت «بلبع» باستمرار ضخ المنتجات من السلع الغذائية والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة وبالأسعار المخفضة وبجودة عالية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

و شددت أيضا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة كافة صور الاحتكار ومحاربة الغلاء.