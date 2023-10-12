بينها الأسماك والخضروات.. أرخص السلع الغذائية اليوم الخميس ومنافذ بيعها

رصدت بوابة الأسعار المحلية الحكومية أسعار الخضروات والبقوليات والفاكهة والأسماك التي شهدت انخفاضًا اليوم في عدد من المنافذ التابعة لرقابة الدولة بشكلٍ مباشر.

ووفقًا للبوابة، فإنّ سعر كيلو البطاطس اليوم الخميس سجل نحو 15.02 جنيه للكيلو، وسجّل الليمون البلدي في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية «أمان» 17.6 جنيه للكيلو، والبامية تبدأ من 37.37 جنيه داخل المنافذ التابعة للحكومة، والطماطم سجلت اليوم الخميس نحو 16.6 جنيه.

سعر الخضار اليوم

سعر فلفل رومي 16.29 جنيه.

سعر فلفل حامي 15.93 جنيه .

سعر الفاصوليا 26.04 جنيه.

سعر 100 ربطة شبت بـ 225.94 جنيه.

سعر السبانخ 10.99 جنيه.

سعر البطاطا 8.19 جنيه.

سعر بنجر 13.07 جنيه.

سعر جزر أصفر 20.58 جنيه.

سعر خس 21.83 جنيه.

سعر خيار صوب 13.23 جنيه.

سعر البصل 24.99 جنيه.

سعر الملوخية 11.43 جنيه.

سعر ليمون أضاليا 12.63 جنيه.

سعر اللفت 4.78 جنيه.

سعر الكوسة 16.57 جنيه.

سعر كرنب 23.07 جنيه.

سعر القلقاس 15.52 جنيه.

سعر قرنبيط 15.52 جنيه.

سعر البسلة 20.53 جنيه.

سعر الباذنجان الأبيض 11.24 جنيه.

سعر الباذنجان الرومي 9.37 جنيه.

سعر الباذنجان العروس 10.81 جنيه.

سعر البقوليات اليوم

سعر الأرز المعبأ اليوم 28.84 جنيه / كيلو.

سعر الأرز السائب اليوم 24.37 جنيه / كيلو.

سعر الفول المعبأ اليوم 40.23 جنيه / كيلو.

سعر الدقيق اليوم 22.11 جنيه / كيلو.

سعر الفول الصحيح السائب اليوم 41.05 جنيه.

سعر القمح الصلب المحلي اليوم 10675 جنيهًا.

سعر الذرة البيضاء اليوم 12359.84 جنيه.

سعر الفاكهة

سعر التفاح المحلي 31.08 جنيه.

سعر التفاج الجولدن 43.94 جنيه.

سعر موز مغربي 18.46 جنيه.

سعر موز مستورد 30.06 جنيه.

سعر موز بيكو 15 جنيه.

سعر البلج عجوة 32.99 جنيه.

سعر الكاكا 17.88 جنيه.

سعر كيوي (كرتونة) 227.11 جنيه.

سعر الموز البلدي 18.14 جنيه.

سعر الكنتالوب 17.78 جنيه.

سعر السمك اليوم

سعر البلطي صغير 47.48 جنيه.

سعر المرجان 139.66 جنيه.

سعر البربوني 148.46 جنيه.

سعر الجمبري 256.81 جنيه.

سعر الكابوريا 93.57 جنيه.

سعر البلطي الأسواني 61.7 جنيه.

سعر فيليه بلطي 131.66 جنيه.

سعر قشر بياض 89.2 جنيه.

سعر الثعابين 208.33 جنيه.

سعر الحدادي 68.12 جنيه.

سعر المرجان 118.71 جنيه.

سعر بياض 97.26 جنيه.

سعر البلطي ممتاز 68.14 جنيه.

سعر مكرونة خليجي 73.54 جنيه.

سعر مكرونة سويسي 90.52 جنيه.