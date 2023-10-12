الكابتن أحمد ناجي: أشارك عمال مصر في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

شارك الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، في المؤتمر العمالي الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة.

تطوير العشوئيات

وأكد خلال كلمته أنه حرص على حضور الفعالية مع عمال مصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي قدم الكثير من الإنجازات من تطوير للعشوائيات، وبناء بنية تحتية قوية تليق باسم مصر، فضلا عن المشروعات القومية والانجازات التي حققها في الريف المصري، في ضوء أعمال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف في نهاية حديثه أبياتا شعرية عذبة في حب مصر، قائلا: «أصل الحكاية وطن مزيناه أحلام.. عينه على بكرة شايف كمان قدام».

مؤتمر اتحاد عمال مصر

يذكر أن المؤتمر حضره مئات العمال وأعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات اتحاد عمال مصر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.