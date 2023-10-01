رئيس اتحاد عمال مصر يناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن اتحاد عمال مصر كان من أول الهيئات العمالية التي ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى تأييد الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كامل في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأضاف: «لقد رأينا جميعا في مؤتمر حكاية وطن كيف كانت الصورة واضحة للجميع، وكيف كانت الإنجازات شاهد عيان على ما جرى بذله من مجهود خلال الفترة الماضية».

نطالب باستمرار مسيرة الرئيس في بناء الدولة

وتابع: «الرئيس السيسي أكد أننا نبني دولة، وبالتالي فإن ترشحه لفترة رئاسية جديدة تعني استمرار لهذه المسيرة التي بدأها منذ 9 سنوات».

واستطرد: «مصر تواجه تحديات كثيرة ومتنوعة، وظهرت كلها من خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، كما ظهرت من صراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، حيث شرح فيها كل التحديات والظروف التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن».