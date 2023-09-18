اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يهتم بنا.. وقراراته الأخيرة خير دليل

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد ممثلا عن جميع العاملين في جمهورية مصر العربية ناشدوا ودعموا الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية أخرى لاستكمال ميسرته والإنجازات التي أصبحنا نعيشها في الوقت الحالي.

إحنا بنقول للرئيس السيسي كمل مسيرتك من أجل بناء دولتنا الحديثة

وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة» أن دعم اتحاد عمال مصر كان هدفه دعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته التي شاهدناها على أرض الواقع لأن الرئيس السيسي يعطي اهتمامًا كبيرًا للعمال والقرارات الأخيرة كانت خير دليل على اهتماماته، قائلا: «إحنا بنقول للرئيس السيسي كمل مسيرتك من أجل بناء دولتنا الحديثة من أجل الأمن والاستقرار والدور الريادي لمصر في الجمهورية الجديدة».

الرئيس السيسي يهتم بالعمال.. وقراراته الأخيرة خير دليل

وتابع رئيس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك إنجازات طالت الاتحاد خلال السنوات الماضية، والاتحاد بفئاته العاملة كان وما زال يستفيد من المشروعات التي تقيمها الدولة المصرية، ولا نزال في محطة التنمية داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر حاربت الإرهاب في ظروف صعبة وقضت عليه للأبد، وهذا الشأن يعدد مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.