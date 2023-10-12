بدء فعاليات مؤتمر «عمال مصر» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، في الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر بالقاهرة؛ لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

قيادات عمالية بالأعلام وصور السيسي

وتوافد عدد من القيادات العمالية بالاتحاد العام وآلاف العمال بالأعلام ولافتات تحمل صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتهافت جميع الحاضرين بحبهم لمصر من خلال ترديد الأغاني الوطنية، وسط حالة من البهجة وتمنى الخير لمصر فيما هو مقبل.

المرشح الوحيد الذي يستحق الدعم

وأكد عدد من العاملين في حديثهم لـ«الوطن» أنه المرشح الوحيد الذي يستحق دعمهم لما قدمه من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة عادت على عمال مصر بالخير.

وقالت الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، إن الفعالية هدفها دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لضمان مستقبل أبناء مصر، واستكمال الانجازات التي بدأها، ولكي نقول «نعم للتنمية، نعم للمشروعات».

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي وجهه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للعمال من ذوي الهمم، من خلال إدماجهم في جميع قطاعات الدولة، ما يجعل جميع عمال مصر يوجهون له التحية والدعم.

فيديو تسجيلي عن إنجازات العمال

وشهدت فعاليات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات العمال في مختلف المجالات، والقطاعات الصناعية والتجارية، وسط هتاف الحاضرين على أغنية «تسلم الأيادي».