حظك اليوم برج الثور الجمعة 13-10-2023 مهنيا وعاطفيا

الاتقان في العمل وأخذ كافة جوانبه على محمل الحد، صفة أصيلة في كافة مواليد برج الثور، الذي يُعرف عنه أيضا إخلاصه لأصدقائه ومعارفه، ورغم شدة إخلاصه، فإنّه قد يتحول إلى النقيض، حال اكتشافه أنه غير مصدرًا للثقة.

الحب يمثل نقطة فاصلة لمواليد وأصحاب برج الثور، فهو شخص وفي، لهذا يبحث عن شريك يحمل صفة الوفاء، إلا أن أكثر ما يعيب عذا المولود هو عناده أمام الحبيب، إذ أنت الشخص الذي لا يجيد الاعتدال عن رأيه، حتى وإن كان خطأ، لمجرد إثبات للآخرين أنه على صواب.

‎حظك اليوم برج الثور

‎في هذا الصدد، يستعرض «الوطن» لقرائه ومتابعيه ضمن الخدمات اليومية المستمرة، توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 13-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

‎حظك اليوم برج الثور مهنيًا

لا تحاول أن تغير من واقعك، فالتغير في عملك الوظيفي هذه الأيام ليس في صالحك، وإن كنت تعانى من بعض المشاكل مع رؤسائك في العمل أو زملائك حاول أن تكون أكثر هدوءً.

‎حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الفلك يدعمك اليوم، فالحب سيكون بجوارك طوال هذه الفترة وسيرافقك شريك حياتك من بداية هذا العام، وستلاحظ تغيرا كبيرا في شخصيته إلى الأفضل.‎

حظك اليوم برج الثور ماليا

اليوم الجمعة برج الثور، ستجد الأمور المالية جيدة، لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.