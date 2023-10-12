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«قصر العيني» يطلق حملة للتبرع بالدم للفلسطينيين في قطاع غزة (صور)

كتب:

أحمد أبوضيف
03:14 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
طلاب قصر العيني

طلاب قصر العيني

أطلقت كلية طب قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، اليوم، حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين المصابين في الأحداث الجارية في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تحت إشراف ورعاية مستشفيات جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني.

وشارك المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مختلف أقسام الكلية والعيادات، بحملة التبرع بالدم، بجانب عدد من المواطنين المتواجدين أثناء إطلاق الحملة.

 

 

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