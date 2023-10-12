تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. لم يستطعيوا السيطرة على المرض

أسبوع واحد فقط قلب حياة الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية رأسًا على عقب، طبيب الغلابة، الذي خصص جزءًا كبيرًا من وقته ومجهوده وعلمه، لمتابعة المرضى غير القادرين دون مقابل، الآن هو يطلب الدعاء بعدما نال منه المرض الخبيث، بحسب ما أعلن ابنه، الدكتور محمد الناظر، لتتحول حسابات استشاري الجلدية الشهير من ساحة للاستفسارات عن بعض العلاجات لمساحة للدعاء والمطالبة له بالشفاء.

ماذا حدث للدكتور هاني الناظر؟

صدمة شديدة تلقاها الدكتور هاني الناظر، وأسرته ومحبيه، بعدما علم بإصابته بمرض السرطان، عقب عدة أيام هُجم فيهم من صداع شديد وصل في النهاية للتشخيص بالإصابة بخلايا سرطانية شرسة، لتصبح آخر تطورات الدكتور هاني الناظر الصحية، أكثر ما يهم متابعيه، الذين لم يتوقفون لحظة عن الدعاء له والمطالبة بالشفاء.

«لم نستطع السيطرة على انتشار المرض».. تطورات حالة هاني الناظر الصحية

تطورات سريعة في حالة الدكتور هاني الناظر الصحية، بعدما تم تشخيصه مؤخرًا بالإصابة بالسرطان، وفقًا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق لـ «الوطن»، إذ أكد إن استشاري الجلدية تقبل الخبر بالإصابة برضا وإيمان تام، رغم صعوبة المرض، خاصة مع انتشار المرض وتأثيره على حالته الصحية، وهو ما دفع لتحجيم الزيارات لديه، إذ يرقد في أحد مستشفيات مدينة زايد في القاهرة لتلقي جرعات الكيماوي.

التأثير على وظائف الكلى والكبد

عدم استقرار وظائف الكبد والكلى، كانت سبب تدهور الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، وفقًا لتصريحات شادي إمام حسن، مدير مركز «الناظر» الطبي، لـ«الوطن» موضحًا في تصريحاته الأخيرة، إن تدهور وظائف الدكبد والكلى، أدى لعدم حصوله على جرعة الكيماوي المخصصة له كاملة التي بدأها منذ 3 أيام: «الجرعات لم تكن كافية لتحجيم انتشار السرطان، أخد الجرعة الواحدة على مراحل بشكل تدريجي لارتفاع وظائف الكلى».

نجل هاني الناظر يكشف عن مرض والده

كان الدكتور محمد الناظر، نجل استشاري الجلدية هاني الناظر، كشف عن حالة والده، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قائلًا: «دكتور هاني الناظر الصحية كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.. وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

إعلان هاني الناظر إصابته بوعكة صحية

وكان الدكتور هاني الناظر، كشف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل عدة أيام عن مرضه، وعدم قدرته على التواصل مع المتابعين طالبا منهم الدعاء، جاء فيه: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية، بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».