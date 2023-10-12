النائبة ولاء التمامي داعمة الرئيس السيسي: نقول نعم لمن جعلنا ننام آمنين

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حرصها على مشاركة عمال مصر في فعاليات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للتأكيد على أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد الذي يستحق الدعم والتأييد في السباق الانتخابي القادم.

نعم لمن ينتشل البلاد من الخونة

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال كلمتها، «نقول نعم لمن جعلنا ننام آمنين مطمئنين في بيوتنا.. نقول نعم لمن انتشل البلاد من الخونة والمتآمرين حتى عبر بمصر إلى بر الأمان»، مشيرة إلى أن الإنجازات والمشروعات التي تحققت في عهد السيسي، وعلى رأسها مشروعه القومي حياة كريمة لتطوير حياة أهل الريف في القرى الاكثر احتياجا، فضلا على مشروعاته القومية التي حولت البؤر العشوائية الخطرة إلى مدن آمنة صالحة لحياة كريمة.

إنجازات السيسي لعمال مصر

ولفتت التمامي، كذلك إلى الانجازات التي تحققت لعمال مصر في عهد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الوضع لاصحاب المعاشات، فضلا عن ضمان عمل أمن لذوي القدرات الخاصة، موجهة حديثها الي الشعب المصري بقولها: لما تشوف الانجازات دي كلها.. لازم تنزل وتقول نعم لقائد مصر السيسي.

يذكر أن مؤتمر اتحاد نقابات عمال مصر شهد حضور مئات العمال واعضاء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات الاتحاد العام لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي.