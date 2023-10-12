محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة الإدارة العامة لأملاك الدولة، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حاتم محمد عبد الله، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

3 مناطق للأملاك بكفر الشيخ

تضم منطقة أملاك كفر الشيخ، الملكية والسجلات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية، والمكتب الفني، والحسابات، والشئون القانونية، لخدمة 26 ألف منتفع على مستوى المحافظة من خلال 3 مناطق للأملاك، «منطقة كفر الشيخ، وبيلا، وأبو غنيمة»، وأملاك الدولة عبارة عن 21 ألف فدان مزارع سمكية، و3600 ألف فدان أرض زراعية، و10.5 ألف متر مباني.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه جار ميكنة جميع خدمات الإدارة وربطها بالمركز التكنولوجية، والمواقع الحكومية المعنية، موجهاً بإعادة توزيع العاملين بالإدارة ووضع آليات لتنظيم العمل بها، لصالح خدمة المواطنين، وضرورة عمل المنظومة الإلكترونية ودخولها الخدمة.

المحافظ يشدّد على التعامل من خلال المراكز التكنولوجية

أضاف المحافظ، أنّه شدّد على التعامل مع المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، مكلفاً بسرعة إنجاز خدمات المواطنين، وفحص الشكاوى والرد عليها، ومراجعة تشغيل منظومة الكاميرات ومنظومة الحماية المدنية.

وأوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تعمل على خدمة المواطنين من خلال التحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية، من خلال 14 مركز تكنولوجي منتشرة بمراكز ومدن المحافظة، وتيسير تلقي المواطنين للخدمات المتعددة من خلال تلك المراكز.