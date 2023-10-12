«وفا»: الاحتلال يدمر منازل الفلسطينيين بآلاف الأطنان من المتفجرات

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8 أبراج سكنية، تضم 352 شقة، في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، اليوم الخميس، وحولتها إلى أكوام من التراب، إضافة إلى قصف أكثر من 40 منزلاً وبناية سكنية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، باستخدام آلاف الأطنان من المتفجرات والصواريخ.

قصف عنيف بأطنان من المتفجرات والصواريخ في غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن سكان من منطقة أبراج المخابرات، أن طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت على الأقل 8 أبراج سكنية، تضم 352 شقة، وتسبب القصف في نزوح مئات الأسر من منطقة المخابرات السكنية عن بيوتها بحثاً عن مأوى مفقود في غزة، التي باتت الحياة فيها شبه معدومة، مع انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.

انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية التابعة للاحتلال، قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارا مهولا وزلزالا في المكان.