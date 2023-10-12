دبلوماسي مصري: يجب كبح استخدام إسرائيل للقوة غير المبررة في غزة

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر في مواجهة الأزمة بين إسرائيل وفلسطين طبيعي؛ كون القضية الفلسطينية وغزة جزء من الأمن القومي المصري، إلى جانب الأخوة التي تجمعنا بالفلسطينيين الذين لهم حقوق علينا، لذلك أرسلت مصر من البداية مواكب من سيارات النقل والشحنات تحمل الأدوات الطبية والمواد الغذائية إلى غزة.

إسرائيل ضربت معبر رفح مرتين خلال 24 ساعة

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن إسرائيل ضربت معبر رفح مرتين خلال 24 ساعة، ومن هنا جاءت مساعي مصر مع الدول الأخرى وكل من له تأثير على إسرائيل، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، لحل الأزمة، مشيرا إلى أن إسرائيل أُصيبت بحالة فزع شديد وارتباك، مع رغبة في الانتقام الشديد غير المحدود، وكل هذه الأمور تحتاج لضوابط وتوابع لكبح جماح التمادي في استخدام القوة بلا مبرر.

قتل المدنيين والأبرياء

وتعجب من قتل المدنيين والأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن مع هدم منازلهم، «هذا أمر مؤسف ويسئ لإسرائيل نفسها أكثر من تحقيقه للأهداف معينة»، مؤكدا أنه لا يمكن القضاء على الشعب الفلسطيني، فطالما تنكر إسرائيل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته لن تعيش في أمان.