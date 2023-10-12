عضو بـ«خارجية الشيوخ» يطالب بتحرك دولي لوقف العدوان على غزة

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، على ضرورة وجود تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

الأزمة تعبر عن موقف مصر الأصيل

ونوه الصيرفي، في بيان، إلى توجيهات الرئيس السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية لفلسطين، مشيرا إلى أنها تستهدف تخفيف الضغط على الفلسطينيين، كما تعبر عن موقف مصر الأصيل في مساعدة الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره والدفاع عن حقوقه.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة، بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط المئات من الشهداء والمصابين ودمار واسع في غزة.

مبادرة التحالف خير دليل على موقف مصر التاريخي من القضية

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بأن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته، محذرا من تمادي إسرائيل في عدوانها، فالأوضاع تتجه للانفجار التام وهذا يعود بالمسؤولية بالدرجة الأولى على إسرائيل.