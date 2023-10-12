تفاصيل التجربة التمثيلية الأولى لصاحبة أغنية «مخصماك» وعلي لوكا

يخوض الثنائي نوال عبد الشافي، صاحبة أغنية «مخصماك»، وعلي لوكا، صاحب أغنية «متخفيش يامّا»، تجربة التمثيل لأول مرة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث يُشاركان في تجارب سينمائية جديدة، تدور أحداثها في قالب كوميدي.

وتُشارك نوال عبد الشافي، في فيلم «عادل مش عادل»، بدور رئيسي ضمن الأحداث، وتُشارك فيه بجانب كل من أحمد الفيشاوي، وشيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

كما تعاقد علي لوكا، على المُشاركة في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي»، حيث يُشارك بدورٍ رئيسي هو الآخر، كمُمثل وليس كمُغنٍ، وهو العمل الذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

فيلم «أنا وابن خالتي»، يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.