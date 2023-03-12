علي لوكا يطرح أحدث أغانيه «أسرار» على «يوتيوب»

طرح الفنان المصري علي لوكا على قناته الرسمية على يوتيوب كليب «أسرار» وهي من كلمات والحان علي لوكا وتوزيع موسيقى أسامة طارق أوزي، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد بعد «جربيني» والتي تصدرت الترند في مصر وعدد من الدول العربية بعد طرحها بساعات.

أغنية جربيني تمّ تصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين تحت إدارة المخرجة ميا المهدي ومدير التصوير عمر هيثم، ويظهر لوكا في الكليب بلوك جديد ومختلف عن إطلالته في أعماله السابقة كما أن الأغنية تحمل طابع درامي لم يقدمه لوكا من قبل.

أغنية «أسرار»

جدير بالذكر أنَّ علي لوكا قد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية «متخافيش ياما» وحققت نسبة مشاهدة على منصة تيك توك الشهيرة وصلت لأكثر من 5 مليارات مشاهدة وتخطت الاغنية اكثر من 115 مليون مشاهدة على يوتيوب.

كما اختارته إحدى المنصات العالمية ضمن حملتها الإعلانية ووضعت صورته في ميدان تايمز سكوير في نيويورك ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق ليكون المطرب العربي الثالث التي توضع صورته في ميدان «تايمز سكوير».