سفير فلسطين يستقبل وفد نواب التنسيقية للتضامن مع صمود أهالي غزة

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر، دياب اللوح، وفداً برلمانياً من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لإعلان التضامن والتأييد مع الشعب الفلسطيني في صموده ومقاومته للعدوان الغاشم، الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وللتعبير عن تضامن الموقف المصري الشعبي إلى جانب الموقف الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك اليوم الخميس في مقر السفارة بالقاهرة.

السفير الفلسطيني يٌطلع النواب على اعتداءات اسرائيل

تشكّل الوفد من وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد تيسير مطر، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، نهى زكي، وعضويّ تنسيقية الأحزاب والسياسيين، لطفي سلمان، ومنى قشطة.

وأطلع السفير دياب اللوح البرلمانيين المصريين على اعتداءات اسرائيل القوة القائمة بالإحتلال وعدوانها الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، وتستخدم فيها الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل البشر.

كما أشار السفير الفلسطيني إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الإمدادات بالاحتياجات الأساسية عن المواطنين المدنيين العزل، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية، مثل قطع الكهرباء والمياه والأدوية والوقود والانترنت، واستمرار جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية والقدس، مطالباً بضرورة تكاتف المجتمع الدولي بالـتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين .

وبحسب بيان السفارة، فقد ثمن السفير دياب اللوح الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي، مؤكداً أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعتبرها مصر امتداداً لأمنها القومي، وتحرص دوماً على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

واتفق الحضور على تنسيق التعاون المشترك لنشر حقيقة ما يجري في فلسطين على العديد من البرلمانيين الأجانب، وكذلك وسائل الاعلام الأجنبية، ودحض الروايات الكاذبة التي يتم ترويجها.