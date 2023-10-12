أسماء العازفين والفرق المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

كشف مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32 عن تفاصيل الفرق الغنائية العربية والعازفين المشاركين في الدورة الجديدة من كافة الدول العربية.

الفرق الموسيقية المشاركة بمهرجان الموسيقي العربية

تشارك 9 فرق هي الموسيقى العربية للتراث، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغاء العربي، الإنشاد الديني ، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، أم كلثوم للموسيقى العربية، الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقي والفنون الشعبية، كنوز.

أسماء العازفين

ويضم المهرجان 20 قائدا للفرق هم هاني فرحات، فاروق البابلي، محب فؤاد، محمد الموجي، يحيى الموجي، عمر فرحات، حازم القصبجي، هشام جبر، سليم سحاب ، أحمد عامر، مصطفى حلمي، أحمد عويضة، محمد عبد الستار، ناير ناجي، إيهاب عبد الحميد، صلاح غباشي، أمير عبد المجيد، محمود عثمان، حسن شرارة، ماجد سرور.

كما يشارك في المؤتمر العلمي 61 شخصية منهم 46 باحثا و10 مقررين لإدارة الجلسات و5 مبدعين لتجارب فنية.