الموسيقار هاني فرحات: أحرص على التطوير والتنوع في كل حفلاتي

يعيش الموسيقار هاني فرحات، حالة من النشاط الفني بعد النجاح الكبير الذي حققته حفلاته الأخيرة في مختلف أرجاء الوطن العربي.

هاني فرحات قاد مؤخرا حفلات رفقة عدد كبير من نجوم الغناء العربي منهم أنغام وعمرو دياب ومحمد منير وصابر الرباعي ورابح صقر ومحمد عبده وعبد المجيد عبد الله وأحلام وأصالة ونوال الكويتية وداليا مبارك ورولان وأميمة طالب.

هاني فرحات: النجاح لم يأت من فراغ

وعن هذا النجاح الكبير، قال الموسيقار هاني فرحات، في بيان، إن كل هذا النجاح لم يأت من فراغ بل نتيجة جهد شديد وإخلاص وتصميم على تقديم الفن العربي بأبهى وأقوى صورة.

وأضاف: «حرصت على التطوير والتنوع في كل حفل قدمته لتقديم موسيقى مختلفة بتقنيات حديثة ومواكبة للعصر، وهو ما جعل النجاح يزيد مع كل حفل ويصل دائما إلى ذروته».

هاني فرحات: أسعى لتقديم أرقى مستوى

وأكد فرحات أنه سيظل يجتهد لتقديم أرقى مستوى فني في حفلاته دائما، مختتما: «ثقة المطربين العرب وحرصهم على اختياري واستشارتي في كل أعمالهم كبيرة، وتجعلني دائم البحث عن كل ما هو جديد في عالم الموسيقى لكي أحافظ على حبهم».