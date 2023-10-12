كيف أحبط الرئيس السيسي مخططات الجماعة الإرهابية لتقسيم مصر؟.. خبير يجيب

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع على مصلحة الوطن، والتصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، إذ كان يدرك جيدا أنهم يعملون من أجل مصالحهم فقط دون مراعاة المصلحة العليا للبلاد.

فرغلي: السيسي عظم قوة الجيش المصري

وفي هذا السياق، قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على تعظيم قوة الجيش المصري، وتزويده بأحدث الأسلحة والمعدات، لأنه يعلم حجم الصراعات التي تمر بها المنطقة العربية آنذاك، فضلًا عن حرصه الشديد لتأمين الحدود المصرية لضمان عدم الانجرار في سيناريوهات الفوضى والتقسيم والعنف التي وصلت لها بعض الدول المجاورة.