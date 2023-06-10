الكلمة الكاملة للرئيس السيسي أمام طلاب الكليات العسكرية فجر اليوم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، إذ التقى خلال الجولة بطلبة الكلية الحربية، عبّر فيها عن سعادته بلقائه الطلاب بقوله: «سعيد بوجودي معكم النهاردة، وكان لابد أزور الكلية كل فترة وأطمئن عليكم، ومن خلال مدير الأكاديمية بطمن على الأنشطة والمستوى، والحقيقة أمر مفرح ومشجع، وأتصور إنه مهم المصريين يعرفوا إنه الأكاديمية تقوم بدور مهم أوي دلوقتي».

وأكّد الرئيس السيسي، أنَّ الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حاليا، ليس على مستوى الكليات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية فقط، بل إن دورها يتجازة ذلك لإعداد وتأهيل شرائح كثيرة للعمل في الدولة.

السيسي: جرعة مناسبة يتلقاها الملتحقون بأجهزة الدولة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ الكثيرين قد يتساءلون عن هدف الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية، مشددًا على أنَّ الهدف يكمن في تعزيز وتأكّيد قدرة أبنائنا ممن سيلتحقون بأجهزة الدولة المختلفة، عبر منحهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال الفترة التي يلتحقون فيها بالأكاديمية، أما الشق الفني فلا نتدخل فيما يخص إعداد كوادره.

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّه حتى الآن النتائج مبشرة جدًا بشأن الدفعات التي تخرجت من الأكاديمية من التخصصات والكوادر بوزارة النقل والمالية والجهات الأخرى مثل الرقابة الإدارية والخارجية، وتؤكّد أنَّ التجربة ناجحة، قائلًا «نتحرك في اتجاه التطور دون أي ثبات».

السيسي: صمدنا بفضل الله وفضل الإصلاحات أمام أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مطمئن بشكل كبير على طلاب الكليات العسكرية: «أنا مطمن عليكم وبقلكم مزيدا من الجهد والعمل والتدريب لمصلحة بلدنا».

وأضاف الرئيس موجهًا حديثه للطلبة: «أنتم على علم بتداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم ومصر، والمرة الماضة أخبرتكم أننا نحاول التخفيف من آثار تلك الأزمة، ونتحدث في أكثر من 5 سنين، بالإضافة إلى ذلك صمدنا بفضل الله وفضل الإصلاحات وأيضًا أمام كوفيد 19».

السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات على العالم

وأكّد الرئيس، أنَّ الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات على العالم وعلينا، ونحاول أن نخفف من آثارها، ولكن دون شك هي أزمة كبيرة جدا ولها تأثير كبير على الأسعار وسلاسل الإمداد، متابعًا: «كل يوم بنطور إمكانياتنا لمواجهة الأزمات، وإن شاء الله الأزمة دي هتعدي على خير زي ما كل أزمة بتمر على كل بلد وأي إنسان، وهي دي الدنيا ومفيش حاجة بثبت على حالها».

وأشار الرئيس إلى أنَّ لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وكل دولة سيكون بها عدم استقرار واضطرابات أهلها يتعرضون للفزع «يا رب نكون أمن وأمان لينا ولأي حد يلجأ إلينا، ويبقى معنا حتى تستقر الأمور، خلال الـ7 أسابيع الماضية وصل من السودان 200 ألف سوداني، لذلك الاستقرار مهم لهم ولنا».

واختتم الرئيس حديثه: «سعيد بوجودي معكم، أتمنى لكم التوفيق، استفيدوا من وقتكم وأنكم في فترة الشباب، استفيدوا وابنوا كل شيء، ربنا يحفظكم ويوفقكم ودايما الأكاديمية تقوم بدور مهم أوي في بناء الدولة المصرية، والأكاديمية تقوم بدور مهم أوي في بناء الدولة المصرية من خلال بناء الإنسان».

وقال رئيس الجمهورية إنَّه أجرى جولة أفريقية الأيام الماضية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، مضيفًا أنَّه حينما بدأ الفترة الرئاسية الثانية كان الهدف الانفتاح والتعاون بشكل أكبر مع الأشقاء بالدول الأفريقية بالكامل، وفق خطة محددة لذلك، لكن الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة الماضية قللت الحركة.

وتابع الرئيس السيسي، «استغلينا تجمع الكوميسا وقيادتها وهي تجمعات اقتصادية داخل القارة الأفريقية لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري وكثفنا جهودنا حتى تدخل التجارة بمجموعة الكوميسا، وبعد تسليم زامبيا قيادة الكوميسا أصبحنا مقررين لهذا التجمع».

السيسي: عدم التدخل في شؤن البلاد أمر مهم جدًا

وأضاف رئيس الجمهورية: «أكّيد متابعين الأزمة المهمة في السودان، وده أمر إحنا مهتمين بيه وعاوزين الأمور تستقر بالسودان بشكل كبير، ودايما بنقول عدم التدخل في شؤن البلاد أمر مهم جدًا لأنّه بيكون ليه دور سلبي على استقرار الدول، وده موقفنا في ليبيا والسودان دلوقتي، وحريصين على وقف الاقتتال وحل من خلال التحاور والتفاوض بالسودان».

والتقى الرئيس السيسي، خلال زيارته التفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية، فتيات هيئة السكة الحديد ممن يتلقين تدريبات بالأكاديميات العسكرية قبل الالتحاق بوظائفهنّ، قائلًا لهنّ: «أنا جاي أطمن عليكم وأشوف يا ترى الفترة اللي قعدتوها رأيكم إيه فيها، هل نكمل في التجربة دي ولا لأ بصراحة؟»، لترد إحداهنّ ممثلة عن زميلاتها: «الدورة مفيدة جدًا لينا يا فندم لأنها بتعلمنا حاجات كتير ومنها الانضباط وإدارة الوقت واللياقة البدنية».