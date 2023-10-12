محافظ أسيوط ومدير مشروع «الغذاء للمستقبل» يبحثان تعزيز الأعمال الزراعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور وليد سلام مدير «الغذاء للمستقبل» مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يجرى تنفيذه في 14 محافظة على مستوى الجمهورية من بينها محافظة أسيوط بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لتنسيق تنظيم مهرجان «الرمان» خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس أسامة زكي نائب مدير المشروع وممثلي المشروع.

صغار المزارعين

حيث استعرض مدير المشروع - خلال اللقاء – نهج المشروع والذي يستهدف تعزيز روابط السوق بين صغار المزارعين والأسواق عالية الجودة وتحديد ومعالجة المعوقات الأساسية باستخدام منهجية تلبية احتياجات السوق من خلال المشترين ولتحسين كفاءة السوق وتلبية متطلباته المختلفة وزيادة دخول المزارعين.

مهرجان الرمان

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنظيم مهرجان للرمان بالمحافظة خلال الشهر الجاري، على غرار مهرجان التمور بالوادي الجديد ومهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية، لتنشيط القدرة التسويقية للمحصول والذي تتميز به محافظة أسيوط وتحتل مكانة عالمية في جودة محصول الرمان وكمياته التي يتم تصدير أغلب الكميات إلى الأسواق العربية والعالمية، لافتا إلى الجهود المبذولة لإحداث طفرة في التنمية الزراعية والتعرف علي الطرق الحديثة في الزراعة والري وترشيد استهلاك المياه ومساعدة المزارعين في تسويق محاصيلهم.

تعزيز نظام التسويق

وأشار إلى أهمية المشروع في تطوير قطاع المحاصيل البستانية وتعزيز نظام تسويقها ليتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي وتحسين القدرة التنافسية للتصنيع الزراعي وتنمية قطاع المحاصيل عالية القيمة كما سيعمل على خلق مزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول لصغار المزارعين.

يشار إلى أن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري يهدف على مدار 6 سنوات زيادة متوسط الدخول لأكثر من 120 ألف من صغار المزارعين ومضاعفة دخول 25000 من صغار المزارعين كحد أدنى وخلق 12 ألف وظيفة مستدامة في مجال الأعمال الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الري لأكثر من 22 ألف هكتار والاستفادة من 10 مليون دولار أمريكي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي في مصر.