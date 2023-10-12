«مستقبل وطن» بالدقهلية: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الأجدر لقيادة البلاد بولاية جديدة

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، اجتماعا تنظيميا ضخما لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في قصر ثقافة المنصورة في مدينة المنصورة، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة.

حزب مستقبل وطن ضرب المثل في العطاء من أجل مصر

قال النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، الحزب ضرب المثل في العطاء من أجل مصر وعقدنا الكثير من الاجتماعات واللقاءات نحن في مرحلة مهمة في تاريخ الوطن ولابد من حماية مصر يجب علينا أن نكون مؤيدين لقياداتنا السياسية وللمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

وتابع أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، مصر تمر بأحداث عصيبة التي تهدد أمن الوطن ونحن وراء قيادتنا السياسية والرئيس السيسي.

حزب مستقبل وطن يبذل مجهودات كبيرة وعظيمة في جمع التوكيلات

وأضاف النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، الحزب بذل مجهودات كبيرة وعظيمة في جمع التوكيلات لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وهناك جهد آخر سنبذله وهي فترة الانتخابات الرئاسية.

محافظة الدقهلية تحتل المرتبة الأولى في التوكيلات

وواصل النائب جمال عبد الظاهر، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، المجهود الذي قام به الحزب يفوق الوصف نحن لدينا 22 ألف و160 كادر تنظيمي في الحزب ومحافظة الدقهلية تحتل المرتبة الأولى في التوكيلات، مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية وفي هذا الوقت العصيب لا يستطيع أن يقوم برئاسة هذه الدولة سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي والكل في مصر يعلم أنه لا يوجد شخص أجدر بقيادة هذه البلاد سوى السيسي إذ حقق إنجازات كثيرة ودورنا كحزب هو تحريك الناس المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.