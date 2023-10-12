القوات الجوية تقدم عرضا عسكريا بمقاتلات «إف 16» و«رافال» من الجيل الرابع

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا جويا للقوات الجوية في سماء الكلية الحربية، على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتقدم العرض مقاتلات «إف 16» من الجيل الرابع، ذات القدرة العالية على المناورة وتنفيذ المهام، ويمكنها تنفيذ مهام «جو جو» و«أرض أرض»، وكان لها دور بارز في أعمال مكافحة الإرهاب.

وتعد الطائرات، من أحدث مقاتلات الجيل الرابع الأمريكية الصنع، وتتميز بقدرة عالية على المناورة، بالإضافة لطائرة الإنذار المبكر E2C وميراج 2000، ولديها قدرة عالية على المناورة تظهر كفاءة الطيار المصري.

وظهرت في السماء المقاتلات متعددة المهام التي يعتمد عليها في تنفيذ مهام متعددة نظرا لقدراتها القتالية العالية، كما ظهرت طائرات «رافال» التي تعد من أحدث مقاتلات الجيل الرابع انضماما لقواتنا الجوية، و«ميج 29» متعددة المهام المتقدمة والتي تتعامل مع جميع المهام الجوية والبحرية والأرضية.